Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
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Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
В небе над Белгородской областью около полудня был успешно уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Также известно, что аппарат был самолетного типа.
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