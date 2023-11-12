Фото: kremlinpalace.org Сайт Государственного Кремлёвского Дворца

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В честь праздника в Большом Кремлевском дворце пройдет масштабный концерт.

Российская государственность в Забайкальском крае отмечает 370-летие. В честь праздника в Большом Кремлевском дворце 13 ноября в 19:00 пройдет масштабный концерт «Даурия — колыбель цивилизаций». Ведущими события приглашены заслуженный артист России Вячеслав Манучаров и актриса театра и кино Анастасия Макеева. К гостям с торжественной речью обратится губернатор Забайкальского края Александр Михайлович Осипов.

Всего за несколько часов зрители смогут пройти уникальный путь Забайкалья от древности до наших дней. История оживет прямо на глазах — первобытные люди с динозаврами, битвы коренных народов, шаманы и первые исследователи Сибири.

В концерте примут участие многие российские знаменитости. Среди них исполнитель главных ролей в картинах «Любовь и голуби» и «Мужики» Александр Михайлов, а также народный артист России Дмитрий Харатьян, певица Ольга Кормухина и бывший солист музыкального коллектива «На-На» Павел Соколов.

Также в этот день откроется экспозиция, посвященная истории, культуре и современному искусству народов Забайкальского края, ее могут посетить все желающие. А 15 ноября, в среду, в рамках выставки «Россия» на ВДНХ ожидается большая презентация Забайкальского края.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дети Донбасса посетили выставку «Россия» на ВДНХ.