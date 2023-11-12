Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Благодаря фанатам балерина обзавелась элитным автомобилем. Но чем еще ее удивляли ухажеры?

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что она сама себе ничего не покупает. А вот поклонники балерины любят радовать ее роскошными подарками. Об этом узнало издание NEWS.ru в беседе со звездой на платформе YouTube.

«Я ничего себе дорогого домой не покупала. Мне все дарят! Но я такая женщина, мне дарят. Не могли пережить. Мне там один мой поклонник подарил Maybach, ну просто, знаете. Но значит я такая везде: в сексе, в постели, в жизни. Интересный человек, которому хочется подарить. Фрески дома подарили, люстры подарили, мебель подарили, бриллианты подарили», — рассказала Волочкова.

Балерина отметила, что она этим не хвастается, а наоборот, впадает в смущение. И порой даже не знает, как об этом рассказать. Но, как она отметила, деньги для нее отнюдь не главное.

«Я настолько жизнь не мерею количеством денег. Для меня ценность имеет то, что не имеет цены», — заявила экс-прима Большого театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова показала свое балетное мастерство.