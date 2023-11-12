«Дойдет и до вас»: Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять всему миру

Нетаньяху: Израиль справится с давлением и готов противостоять всему миру

Фото: REUTERS / ABIR SULTAN POOL

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Западным лидерам ясно дали понять — перемирия на Ближнем Востоке не будет.

Израиль намерен ликвидировать палестинское движение ХАМАС и будет противостоять всему миру, если потребуется. Об эстом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По словам политика, на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сможет повлиять международное давление. Израильский премьер указал также на то, что в адрес его страны и военнослужащих поступает множество ложных обвинений.

Нетаньяху также ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который призвал прекратить бои. Министр назвал слова французского лидера ошибкой. По его мнению, недопустимо защищать тактику использования гражданских сооружений в качестве прикрытия, к которой прибегает ХАМАС.

Премьер Израиля предостерег другие государства от распространения подобной тактики.

«И я говорю президенту Франции и другим нашим друзьям — это дойдет и до вас», — приводит его слова издание Times of Israel.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, почему Израиль бомбит жилые дома и мечети в секторе Газа.