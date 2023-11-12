Премьер-министр Японии объявил о серьезной угрозе

Фото: Reuters / POOL

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По его оценке, она самая масштабная со времен Второй мировой войны.

В данный момент Япония столкнулась с самой масштабной угрозой со времен окончания Второй мировой войны — речь идет о совместных полетах самолетов-истребителей Китайской Народной Республики (КНР) и Российской Федерации. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления перед армией на авиабазе Ирума. Его речь транслировал телеканал NHK.

«Япония находится в самой суровой и сложной обстановке в области безопасности в послевоенную эпоху», — сообщил он.

По его мнению, государству необходимо срочно наладить работу по развертыванию ракет с большим радиусом дальности для того, чтобы в случае какой-либо опасности была возможность нанести контрудар. Сейчас страна планирует совместить усилия по объединению технологий вооружения с Италией и Великобританией, чтобы создать новый современный истребитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живут современные гейши в Японии.