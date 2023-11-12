Киев освободили от нацистов: как это было

Фото, видео: © РИА Новости / Георгий Зельма; 5-tv.ru

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Цикличность истории подтверждается. События Великой Отечественной находят свое отражение в событиях, происходящих на Украине сейчас.

Из воспоминаний жителя Камчатки Василия Александровича Мимохода, 1921 года рождения, участника Днепровской десантной операции.

«В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года в немецкий тыл высадились две бригады, всего шесть тысяч человек. Я служил в 5-й бригаде. Командование намеревалось ударить противника с тыла десантниками, а с фронта передовыми частями.

Я приземлился в районе города Черкассы, недалеко от села Русская Поляна. После высадки нас преследовали мотоциклисты и автомашины с немецкими солдатами.

У нас имелось всего по два диска патронов и по одной гранате».

На тот момент рядовому Василию Мимоходу было 22 года. Десант прошел неудачно, часть самолетов сбили в полете, а самих бойцов разбросало на огромном участке фронта. Сам Мимоход попал в плен и домой на Камчатку вернулся еще не скоро. Его история — лишь одна из тысяч страниц летописи великой битвы за освобождение Украины, а десант через Днепр — одна из ярких и трагических операций той битвы. Ценой неимоверных усилий осенью 1943 года река была форсирована, а шестого ноября была освобождена столица братской республики, советской Украины. Ровно 80 лет назад. В Киеве про это ни слова. Как будто и не было.

Напротив, ровно в эти памятные дни на бывшей площади Победы, переименованной в Галицкую, срезали золотую звезду со стелы «Киев — Город-герой». Символично. Уже не Город-герой.

Цитату фронтовика с Камчатки я привел не случайно. Сейчас когда переписывают историю все, кому не лень, договорились до того, что раз Киев освобождал Первый Украинский фронт, то воевали в нем украинцы. Как было на самом деле, расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

5 ноября 1943 года. Пережившие два года оккупации киевляне сидят по подвалам. Пустые улицы. Кое-где еще идут бои. Столица Советской Украины в огне. Отступая, немцы оставили лишь факельщиков, которым поставили задачу: оставить после себя выжженную землю.

На следующее утро официально Киев был освобожден. Люди вышли на улицу. Киевляне даже, увидев красноармейцев не могли поверить, что они теперь свободны.

«Немцы их так задушили, что до восторга, чтобы „Ура!“, там все. „Ура!“ прорывались некоторые, но не кричали, а так», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шелудько.

В эти дни завершился коренной перелом. Весь мир понял — Третий Рейх не устоит.

Освобождению Киева в кратчайшие сроки предшествовало форсирование Днепра в конце сентября 1943 года. Ожесточенные бои. Под непрерывными бомбежками с воздуха, артиллерийским и пулеметным огнем советские бойцы наводили переправы, шли на штурм «Восточного вала» на правом берегу Днепра, который был значительно выше левого.

О том, как форсировали Днепр, из подручных средств строили плоты, наращивали борта у лодок, в те годы генерал, а в последствии Маршал Советского Союза Кирилл Москаленко часто рассказывал своему внуку.

«Первая группа уходила в ночь на двух плотах, трех лодках в темноту тихо штурмовая группа. Спустя некоторое время с противоположной стороны были две ракеты — красная и зеленая, которые свидетельствовали о том, что наши туда приплыли, закрепились», — вспоминает Игорь Москаленко, внук маршала Москаленко.

Перед началом Киевской наступательной операции, по приказу Ставки Верховного главнокомандующего, основные силы были тайно переброшены с Букринского на Лютежский плацдарм. Оттуда утром третьего ноября и нанесли молниеносный удар. К исходу второго дня войска Красной Армии были уже в северной части города, а на третий перерезали шоссе Киев — Житомир. Пятого ноября немцы начали отход из города, а шестого ноября Киев был освобожден.

«Стратегическую операцию готовили всего десять дней и реализовывали 11, всего 21 день. Причем заметьте, это не только плацдармы. Учитывайте, что ширина фронта 500 километров», — рассказывает Валерий Куличков, исполняющий обязанности заведующего научно-методическим отделом Музея Победы.

Киевская стратегическая наступательная операция была уникальной. Соотношение сил сторон практически равное. 300 и даже 350 орудий на километр фронта просто сминали немцев. Потери при наступлении почти такие же как у противника, что редкость при штурмах. Командовал Первым Украинским фронтом генерал Николай Ватутин. Уже после освобождения Киева полководец попал в засаду украинских националистов, был смертельно ранен. В 1948 году на его могиле в Киеве установили памятник, а в начале этого года снесли.

Сегодня Ватутина в Киеве называют генералом-мясником, а его убийц — героями. Переписывают историю в школьных учебниках, в которых четко прослеживается нарратив, что потери при форсировании Днепра были не оправданны. Отсюда выходит — и освобождение Киева не обоснованно.

«Акцент на потери страдания и бесчеловечные решения советской власти, генералитета, который бросал на штурм Днепра миллионы, десятки тысяч новобранцев, так называемых серых пиджаков», — цитирует украинский учебник историк Владимир Носков.

Ни день освобождения Киева, ни день Победы они не отмечают. Зато отмечают день рождения Бандеры. Вот так — факельными шествиями. По улицам снова ходят нацисты, прославляют своего кумира. И даже ветерана, освободителя Киева они занесли в списки «Миротворца».

«А это, а это мерзость там сейчас фашистская. Понимаете, это отбросы», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Владимир Константинович Шелудько.

Правда, механика у Киевского режима, говорят эксперты, другая. Если немецкий фашизм — бездушная машина для убийств, то его украинская версия — маньяк, который получает удовольствие. Татуировки нацформирований, свастики, патчи, шевроны — все это сейчас в рядах ВСУ. По словам, Ильи Иванова, замкома мотострелковой бригады, все началось с Майдана. Тогда он понял, кто пришел к власти и уехал из Киева защищать Донбасс.

«Этот правый сектор, батальоны, вот эти вот, которые не скрывали символики фашистской. Которые, скажем так, на этом выезжали, на это показывали открыто», — говорит заместитель командира 5 отдельной мотострелковой бригады полковник Илья Иванов.

Маховик пропаганды в Украине начали крутить еще в 2004-м, а после 2014-го его было уже не остановить.

«Как можно больше людей заставить верить в то, что украинцы — это превосходящая нация, превосходно по отношению к русским. Все, кто против, достойны смерти. Тогда славяне, евреи. Сегодня мы видим направлена против нас, против русского мира», — делает вывод историк Михаил Мягков.

С 1941 по 1943 годы бандеровцы заполонили оккупированный Киев. Работали по указке немцев. Хотя и указывать ничего не надо было. Выслужиться, проявить инициативу, перевыполнить план стремился каждый из них. Именно украинские националисты стреляли в Бабьем Яру. Убили более 150 тысяч человек. И современные бандеровцы методы своих кумиров не забыли. На этих кадрах, которые выложил в сеть неонацист из «Азова»*, казнь жителей Купянска, которых заподозрили в симпатии к русским.

«В Третьем Рейхе считалось что карательные операции не полезны для настоящего арийца и лучше это делать руками тех, кто пришел во второй эшелон», — рассказывает Артем Ольхин, историк

Немецко-фашистские оккупанты за время нахождения в столице Советской Украины разрушили 940 зданий государственных и общественных учреждений, в том числе Киево-Печерскую Лавру. Как и сейчас. Сносили памятники, как и сейчас. Убили десятки тысяч мирных, как и сегодня на Донбассе.

Стратегическая наступательная операция полностью себя оправдала, прислужников гитлеровцев вместе с немцами выгнали из Киева. Красная армия открыла себе путь на Карпаты и Польшу. И не стоит забывать, что история, как говорят, циклична.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.