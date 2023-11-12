В России утвердили новые правила банкротства: кого это коснется

Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru

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Услугой могут воспользоваться теперь и пенсионеры, и семьи с детьми.

И еще одну важную тему затронули на заседании правительства в среду 8 ноября — закредитованность россиян. Она растет.

Впервые общая сумма долгов юридических и физических лиц перевалила за 100 триллионов рублей. В основном это бизнес-портфель, а среди займов населения весомая доля у ипотеки, но и оставшаяся сумма в сфере потребкредитования и микрозаймов в 13 с лишним триллионов весьма внушительная.

Тем более, что в России растет число должников, у которых три и более кредитов. Плюс два миллиона за год и таких уже более 11 миллионов человек. А это уже фактически каждый четвертый — должник. Стоит обратить внимание, что число тех, у кого один кредит или два из года в год, примерно, на одном уровне. Для них кредит — нормальный финансовый инструмент. А категория «три плюс» — это те, кто берет новый займ, чтобы расплатиться по старым.

ЦБ России со своей стороны ужесточил требования к банкам, чтобы меньше выдавали необоснованных кредитов, ограничили максимальный размер переплаты по быстрым займам, обязали крупным шрифтом писать полную стоимость кредита со всеми взносами, например, на страховку. Но, для тех, кто все равно не рассчитал, с третьего ноября упростили правила личного банкротства.

«Здесь есть некоторые изменения, и нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан. Попросил бы Максима Геннадьевича поподробнее несколько слов сказать об этом», — сказал Владимир Путин на заседании правительства.

«После того как человек собрал справки, ему нужно заполнить заявление о банкротстве, подать документы в МФЦ лично. А дальше работает тот же алгоритм, достаточно простой, что и во внесудебной процедуре», — отчитался министр экономического развития России Максим Решетников.

Понять и простить кредит через банкротство в России готовы тем, у кого от 25 тысяч до миллиона рублей долгов. Прежде финансовые рамки были уже.

Услугой могут воспользоваться теперь и пенсионеры, и семьи с детьми, с которых взыскиваются долги больше года, а также все граждане, которые не могут расплатиться более семи лет. Раньше препятствие было в том, что эти категории получали, как правило, пособия, но не могли ни вернуть займ толком, ни жить нормально.

Личное банкротство в России влечет определенные ограничения. Например, новый кредит не дадут и с предметами роскоши придется расстаться. Но в целом это компромисс и для банка, и для заемщика. Схема «через МФЦ» бесплатная, а те услуги по списанию долгов, что рекламируют в интернете и на билбордах. «Через суд» обходится должникам тысяч в 50, а то и в 100. Зависит от жадности юриста-помощника.