Владимир Путин посетил современный онкоцентр: самое важное

Фото, видео: Филиппов Алексей / ТАСС;5-tv.ru

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Сердце медучреждения — циклотрон: устройство, позволяющее производить на месте радиофармпрепараты.

В понедельник Еврокомиссия начнет обсуждать новый, 12 пакет санкций против России. Наши алмазы, а также уран и атомные технологии они попытаются помешать экспортировать из России, но наверняка, будут ограничения и по поставкам товаров в нашу страну. Самое худшее на что могут решиться — это медикаменты. Пока до сомнительных действий опускались лишь отдельные компании. Отечественные фармацевты ускоряют собственные линии.

«Доля собственной продукции среди жизненно-необходимых онкопрепаратов уже 70%», — доложил Путину на совещании глава Минпромторга и сообщил, что до конца года запустят схему «продукты на полку».

Перед совещанием с правительством Президент заехал в детский онкоцентр имени Дмитрия Рогачева. Он — крупнейший в Европе, а стал еще более вместительным. В нем открылся новый девятиэтажный корпус ядерной медицины, который сможет принимать до трех тысяч детей в год. В его сердце — циклотрон: устройство, позволяющее производить на месте радиофармпрепараты для диагностики и лечения заболеваний. Первые пациенты уже получают терапию.

«У них есть возможности творчества», — рассказала врач онкоцентра.

«Да, я вижу. Что ты рисуешь? У тебя кот такой?» — спросил у девочки Путин.

Президент России Владимир Путин вручил детям подарки и сфотографировался на память. Центр назван в честь Димы Рогачева, школьника из Калужской области, который боролся с лейкозом, и в 2005 году рассказал Путину об «онкоцентре мечты». Такой и строят, как в мечте.