Оставить «попрошаек» за бортом: в конгрессе США придумали, как избежать шатдауна

Фото: JIM LO SCALZO / ТАСС

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Только направление финансов на внутренние сферы поможет избежать кризиса в правительстве США.

В Штатах придумали, как спасти страну. Майк Джонсон, новый спикер палаты представителей США, представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ. Отмечается, что в этом законопроекте не предусмотрено финансирование Киева и Израиля. Эта мера позволит избежать шатдауна — приостановки работы правительства США, когда госорганы не могут согласовать финансирование деятельности.

По плану Джонсона, часть правительственных программ США, включая сферы транспорта, энергетики и военного строительства, будет профинансирована до 19 января, а остальные секторы — до 2 февраля. По информации Fox News, голосование по законопроекту намечено на вторник.

Однако инициативу Джонсона была названа «несерьезным предложением» и «рецептом для еще большего хаоса» пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер. Она призвала республиканцев сконцентрироваться на предотвращении шатдауна вместо траты времени на политические разногласия.

Запрос президента Джо Байдена о помощи для Украины вызывал напряженность в конгрессе в октябре, но временный бюджет без указания средств для Киева был принят. Теперь нет новых денег для Украины, только согласованные ранее средства на краткосрочную перспективу. Байден заявил, что не подпишет законопроект о помощи Израилю без поддержки для Украины, если такой будет утвержден конгрессом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чего начал свою работу новый спикер Палаты представителей США.