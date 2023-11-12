Убойная сила и ураганная мощь: кадры работы российской армии на угледарском направлении

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские штурмовые группы активно наступают в районе села Никольское. За один день наши бойцы продвинулись вперед почти на километр.

Репортаж с угледарского направления — военкора «Известий» Кирилла Олькова.

Мы под Угледаром. Идем, ускоряя шаг. На земле мины, в небе вражеские дроны. Под маскировочной сеткой расчет «Урагана» готов выехать на боевую в любую секунду. Артиллеристы 29-й армии сразу нас предупреждают: находиться на огневой позиции больше двух минут нельзя.

«Вычисляют быстро. Быстренько отстрелялись, минута на сбор. Быстрее с этого места надо уносить ноги», — рассказывает старший механик-водитель с позывным «Старый».

Не успеваем договорить. Цель появляется прямо во время интервью. На сборы минута. Расчет «Урагана» выдвигается в зашифрованный район.

Убойная сила. Ураганная мощь. Чтобы уничтожить вражеский опорник в глубине Угледара артиллеристам хватает всего пары снарядов. Возвращаемся в базовый лагерь. Артиллеристы признаются: работать сейчас приходиться сутками.

«Даже если пошли мыться в баню. У нас одежда лежит чтобы мы могли за минуту до машины добежать. Мокрый, потный. Без разницы. Едешь и все», — говорит командир боевой машины с позывным «ГЭС».

Южно-Донецкий фронт сейчас в активной обороне. Провалив контрнаступление, ВСУ теперь вынуждены в основном защищаться.

Российские штурмовые группы активно наступают в районе села Никольское. За один день наши бойцы продвинулись вперед почти на километр. С левого фланга реактивную артиллерию поддерживают бойцы добровольческого отряда «Тигр».

«Украинцы выдыхаются. Мы работаем, усиливаем темп, набиваем руку. Будем бить врага», — рапортует командир расчета с позывным «Башка».

В отличие от дальнобойного «Урагана» самоходные артиллерийские установки подкатываются к передовой практически вплотную. А 122-миллиметровая «Гвоздика» уничтожает преимущественно бронетехнику и пехоту противника, которая больше по инерции все еще предпринимает самоубийственные попытки приблизиться к нашим рубежам.

На правом фланге южно-донецкого фронта бьются танкисты все той же 29-й Армии. Еще ближе к передовой мощная огненная поддержка нашим войскам, которые гонят боевиков обратно в окопы за Угледаром.

Танковые подразделения — главная мощь. Работают с открытых позиций. Поддерживают нашу пехоту и штурмовиков. Противник боится наших танковых групп как огня. Охотится за ними и на земле, и с воздуха.

«Нас подбил дрон-камикадзе. Был громкий хлопок и поток отказала поворотная система. Пол танка в огне. Потушили все», — рассказывает механик водитель с позывным «Кот».

Операторы БПЛА, вражеские пулеметчики и диверсанты — это основные цели группы тяжелых снайперов, которая прикрывает нашу пехоту.

Отчетливый звук прилета вражеского снаряда. Снайпер не обращает на это никакого внимания. Боец одним выстрелом «снимает» вражеского пулеметчика. Проход свободен. Снайперы отходят в укрытие и передают по рации координаты вражеской артиллерии.

На подходе передовая группа и артиллерийский дивизион. Сейчас все силы на угледарском фронте брошены на поддержу наших основных подразделений, которые из глухой обороны переходят в массированную атаку.