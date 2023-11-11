В Хорватии уволили министра обороны, виновного в смертельном ДТП

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dwi Anoraganingrum

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Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

Главу Минобороны Хорватии Марио Баножича, который устроил ДТП со смертельным исходом, отправили в отставку. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

«В этих обстоятельствах, которые являются чрезвычайными в связи с серьезным дорожно-транспортным происшествием, сегодня днем я снял с должности министра обороны Марио Баножича», — заявил политик на пресс-конференции.

Пленкович добавил, что виновник аварии находился за рулем личного транспорта. Он ехал по своим делам без сопровождения службы охраны. Сейчас Баножич находится в больнице с тяжелыми травмами. 40-летний водитель микроавтобуса, с которым он столкнулся, погиб.

Сообщается, что Бажонич в условиях плохой видимости решил совершить обгон. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим авто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у погибшего водителя остались жена и двое детей.