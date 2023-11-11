На личном контроле Бастрыкина: что известно о теракте в Рязанской области

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Злоумышленников продолжают искать.

Утром 11 ноября в Рязанской области почти два десятка вагонов сошли с рельсов. Причина ЧП стала известна сразу. Как сообщили в МЖД, причиной схода вагонов грузового состава стало вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта.

На личном контроле

Как сообщил СК РФ в Telegram-канале, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По данным следствия, подрыв самодельного взрывного устройства был осуществлен в 7:12 на железнодорожных путях перегона станций «Рыбное — Блок Пост 204 км».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах преступления.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Что известно о сходе вагонов с рельсов в Рязанской области

В районе станции Дягилево Рязанской области 19 вагонов грузового поезда сошли с рельс, 7 их них — с минеральными удобрениями внутри — упали на бок. В результате преступных действий повреждено 15 вагонов, причиненный ущерб устанавливается.

Помощник машиниста получил травмы, машинисту также оказали медицинскую помощь и отпустили.

Пассажирские поезда и электрички продолжили ходить в штатном режиме. РЖД создал штаб для координации действий по ликвидации последствий аварии.

СК РФ продолжает проводить осмотр места происшествия, также организован комплекс следственных действий, которые помогут выявить все обстоятельства преступления и найти виновных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Твери нейтрализовали украинского агента, планировавшего теракт в военкомате.