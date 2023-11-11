Будет незабываемо: концерт группы «Пикник» начнется уже через несколько часов

Фото: Пресс-служба группы «Пикник» / Полина Пендина

Артисты готовились к выступлению не одну неделю. Какие сюрпризы ждут зрителей?

Всего пару часов осталось до начала на «ВТБ Арене» в Москве масштабного концерта группы «Пикник». Фанатов ожидает таинственный творческий подарок и бессмертные хиты.

Билеты на концерт в предвкушении грандиозного шоу были раскуплены меломанами задолго до концерта.

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский поделился, что у музыкантов установлено две сцены. Для одной из них у него подготовлена маленькая гитара.

«Кстати, будет и третья сцена, которая будет подниматься. Да, третья, еще меньше — маленькая летающая сцена. Главное — на ней удержаться. Технически мы используем все, что придумало человечество на сегодняшний день. Надеюсь, по крайней мере, что мы не отстали, ну больше чем на неделю, от прогресса», — рассказал бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный.

Как сообщалось, в концерте на «ВТБ Арене» также примет участие таинственная певица.

Новая концертная программа группы называется «Будущее ждет нас». Музыканты обещают лучшее шоу за всю историю существования группы. Песни заиграют новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен. Выступления пройдут в 19 городах страны.

Еще один масштабный концерт музыкального коллектива состоится 2 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

Концерты пройдут при информационной поддержке РЕН ТВ и будут показаны в эфире телеканала. После этого группа отправится в тур по России.