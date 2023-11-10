Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы арестовали по делу о взятках

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Какие еще обвинения будут предъявлены?

Бывший руководитель Хорошевского отдела СУ Следственного комитета (СК) по Москве Рустам Юсупов арестован до 10 января, также под стражу на тот же срок заключены экс-глава СУ по СЗАО Сергей Ромодановский и его заместитель бывший следователь Андрей Жерютин. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции 10 ноября.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконном возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно о задержании троих бывших московских следователей. По данным источника «Известий», претензии к экс-сотрудникам СКР могут быть связаны с расследованием дела IT-компании Merlion.

Бывший генеральный директор Merlion Вячеслав Симоненко обвиняется в создании преступного сообщества и инсценировке покушения на себя, а также ложном доносе. Бизнесмен в 2020 году заявил о покушении на себя, совершенном еще в 2015 году. Тогда, по его словам, неизвестные пытались поджечь его дом бутылками с зажигательной смесью. Заказчиками покушения он назвал топ-менеджеров и совладельцев компании, которые якобы таким образом хотели избежать выплаты Симоненко $4,5 млн, вырученных от продажи акций компании.

В 2022 году Симоненко сам стал обвиняемым. Следствие пришло к выводу, что бизнесмен инсценировал покушение, чтобы завладеть всеми активами Merlion, а также вымогать у партнеров по бизнесу деньги. В истории действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входили сотрудники правоохранительных органов и, в частности, Следственного комитета.

Помимо Юсупова, Ромодановского и Жерютина, к делу о неудавшемся рейдерском захвате причастен еще один бывший сотрудник СК — майор юстиции, бывший следователь по особо важным делам Алексей Неснов. Именно он возбудил уголовное дело о покушении на Симоненко. Однако привлечь к ответственности Неснова пока невозможно — после возбуждения дела майор успел улететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а в январе 2022 года его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

В июне 2023 года Басманным судом был арестован Денис Николаев, который являлся соучастником «покушения». Эти обвинения предъявлены Николаеву как подельнику Неснова.