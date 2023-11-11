Погиб на месте: раскрыты жертвы в ДТП с участием машины главы минобороны Хорватии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/JASON TSCHEPLJAKOW

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Министр обороны Хорватии Баножич получил ушиб головы, травмы грудной клетки и перелом ноги. Его доставили в клинический центр в Осиеке.

ДТП с участием министра обороны Хорватии унесло жизнь одного человека. По предварительной информации, управлявший фургоном водитель погиб на месте. Полученные мужчиной травмы оказались слишком тяжелыми: спасти пострадавшего врачи не сумели бы.

По предварительной информации портала Dnevnik, Маорио Баножич управлял внедорожником Nissan Terrano и совершил обгон грузовика по встречной полосе во время тумана. Непогода не позволила политику увидеть появившейся на горизонте микроавтобус. Столкновения избежать уже не удалось.

Известно, что у погибшего перевозчика остались жена и двое детей. Баножич с ушибами головы, травмами грудной клетки и переломом ноги был доставлен в клинический центр в Осиеке. По неофициальной информации, в момент аварии министр направлялся на охоту. Сейчас подробности о его состоянии держатся в секрете.

Самым первым с официальным заявлением о случившемся вышел премьер-министр Хорватии. Андрей Пленкович сообщил, что проведет подробную трансляцию с разбором причин и последствий случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Форсажа» и «Мстителей» погиб со своими детьми в чудовищном ДТП.