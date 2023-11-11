«Взяли в плен»: командир роты «Днепра» рассказал правду о боевом подвиге против морпехов ВСУ

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Командующий российскими военными был ранен во время боя, но позиций армии не сдал. Что известно о ключевом столкновении двух вооруженных объединений и как бойцам из РФ удалось победить?

В десятых числах ноября российские силы группировки войск «Днепр» под командованием Золто Арсаланова поразили два подразделения морской пехоты ВСУ, когда те предприняли попытку высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра. Российские бойцы захватили в плен 11 боевиков ВСУ, а во время контратаки Арсаланов получил ранение.

В беседе с пресс-службой Минобороны Арсаланов рассказал, как его подразделению удалось разбить морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу и захватить пленных. Видео беседы министерство опубликовало в официальном Telegram-канале.

По словам Арсаланова, российские бойцы достаточно быстро засекли высадку вражеских боевиков на левом берегу Днепра. На вопросы о цели «визита», неонацисты ответили, что они всего лишь мобилизованные. Обмануть Арсаланова и его солдат врагам не удалось: большая часть непрошеных гостей была ликвидирована, а те, что остались — были взяты под контроль.

«Подразделения, которые вышли к нам — военнослужащие 36-й бригады морпехов — хоть и называют себя мобилизованными, все показывает, что они были подготовлены, чтобы перейти для занятия указанных рубежей. Мы упредили их, нанесли поражение первой группе противника, затем последующие были взяты в плен», — сказал он.

По словам командира, в какой-то момент противник открыл огонь по своим же солдатам, взятым в плен российской армией. Боевики рассчитывали таким образом сберечь имеющуюся в распоряжении украинских солдат информацию. Арсаланов получил осколочное ранение и выбыл из строя, но сослуживцы успешно атаку отразили, попутно вернув контроль над пленными украинцами.

«Когда мы вывели военнопленных в тыл подразделения, противник предпринял попытки для их уничтожения, чтобы мы не смогли взять у них разведданные и другую информацию. Они начали минометный обстрел, квадракоптеры сбрасывали гранаты, мины. В один из таких моментов я получил осколочное ранение», — объяснил солдат.

За проявленное мужество министр оборон РФ Сергей Шойгу представил всех подчиненных Арсаланова к госнаграде.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсонской области пресечена попытка морпехов ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра.