Счастье, но с другой. Бывший Ксении Бородиной скоро станет отцом
Экс-участник шоу «Дом-2» Михаил Терехин сообщил о грядущем пополнении в семье
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
Звезда телевидения встречалась с Терехиным два года.
Бывший возлюбленный Ксении Бородиной экс-участник шоу «Дом-2» Михаил Терехин скоро станет отцом. С избранницей Лилией Воронковой они оставили в соцсетях трогательную публикацию о грядущем пополнении.
«В ожидании чуда. Люблю», — подписали они радостный пост. В ответ интернет-пользователи посыпали пару поздравительными комментариями.
Instagram* / advokat_terekhin
Напомним, Бородина начала встречаться с Терехиным, познакомившись на телепроекте. Поклонники надеялись, что отношения перейдут в брак, но в 2015 году пара рассталась.
Вскоре Ксения вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. Супруги прожили вместе шесть лет. В июне 2021 года стало известно об их разводе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина впервые показала нового бойфренда. Несмотря на то, что знаменитость не раз говорила о намерении держать свою личную жизнь втайне, она все-таки решила приоткрыть завесу тайны и раскрыла нового избранника.
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