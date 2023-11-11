Фото, видео: www.globallookpress.com / Maxym Marusenko; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Неонацисты несут огромные потери в зоне проведения российской спецоперации. Случившееся сделает боевиков еще уязвимее.

Российские бойцы разметали военный склад украинской армии в районе населенного пункта Девичники Киевской области. С соответствующим известием вышли в пресс-службе Минобороны РФ.

Буквально на днях экс-начальник военного комитета НАТО, генерал Харальд Куят предрек Киеву окончательное и тотальное поражение в украинском конфликте. Одной из причин он назвал зияющие дыры, которые наблюдаются в вооружении неонацистов. Теперь же российские солдаты лишили механизированную бригаду склада боеприпасов.

Кроме того, за минувшие сутки военные из РФ сумели перехватить пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбить 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка Донецкой Народной Республики (ДНР), Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области.

Кроме прочего, доблестные артиллеристы отчитались о поражении армейской авиацией живой силы и военной техники ВСУ в 114 районах.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские бойцы успешно одолели украинских боевиков на берегу Днепра.