«Мощная оборона»: ожесточенный бой завязался у больницы между ХАМАС и ЦАХАЛ

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN

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В результате ЦАХАЛ понес потери в живой силе и технике.

Боевики палестинского движения ХАМАС остановили в районе медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа израильских военных в результате ожесточенных боев. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Военным ЦАХАЛ дали отпор более чем на пяти направлениях в Газе. Их продвижение к больнице остановила мощная линия обороны ХАМАС. Также отдельные израильские подразделения попали в засаду, несколько военных были убиты. Вместе с тем ЦАХАЛ лишился танков.

До этого агентство ISNA сообщало, что ожесточенные бои проводились очень близко к зданию больницы, из-за чего медперсонал не мог покинуть ее даже с целью захоронения погибших. По данным Al-Mayadeen, некоторым застрявшим пациентам требуется операция, они находятся в критическом состоянии. Также в центре было отключено электричество, восстановить позднее удалось только в отделении неотложной помощи.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Накануне стало известно, что Израиль начал активные боевые действия в Дженине, расположенном на севере Палестины на западном берегу реки Иордан. ЦАХАЛ атаковали город и лагерь беженцев, военное руководство заявило, что идет борьба с террористами с использованием беспилотников, но детали сообщить отказалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ХАМАС отказался выпускать россиян через КПП «Рафах».