Фото, видео: REUTERS / Thomas Peter; 5-tv.ru

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Пока украинские и иностранные СМИ говорят, что ВСУ не наступали, США уже «разминают плечи» следующему президенту Незалежной.

Сообщения о том, что Вооруженные силы Украины не проводили контрнаступления, не соответствуют действительности. Их распространяют украинские и иностранные СМИ, чтобы президент Незалежной Владимир Зеленский смог получить второй шанс. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru.

«Говорить о том, что он еще не начался, абсолютно неверно. Зеленский пытается видимо выторговать право на какой-то второй план мероприятий, который ему доверят реализовать. Но насколько это реалистично я сомневаюсь», — сказал он.

Бредихин объяснил, что Украина согласовывала проведение этой операции с Генштабом США, она была спланирована в соответствии с определенными планами и мероприятиями. Вместе с тем выделялось финансирование на контрнаступ. А по итогам этого плана совместных мероприятий у властей Украины и США сорвались сроки, о чем объявляло уже военное руководство обеих стран.

Политолог также подчеркнул, что на Украине и на Западе информацию про провальное контрнаступление стали распространять после того, как США дали задачу гасить направление, благодаря которому киевский режим является неприкосновенным. Дело в том, что эта операция была спасательным кругом, гарантировавшим Зеленскому дальнейшую политическую карьеру и финансовую поддержку. А раз стали называть все предыдущие успехи ВСУ на поле боя информационными фейками, значит Вашингтон скомандовал поменять президента на Украине.

«Безусловно уже есть отобранный, подчеркну это именно отобранный согласованный кандидат, который может занять пост Зеленского», — добавил Бредихин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Зеленский сообщил о планах ВСУ продолжить контрнаступление в 2024 году

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли почти 200 боевиков при попытке наступления под Донецком.