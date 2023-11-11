Главная муза Чуковского: почему дочь писателя умерла в 11 лет

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Лучшие произведения поэта были созданы в течение всего одного десятилетия и посвящены младшей дочери.

Главной музой легендарного детского писателя, поэта Корнея Чуковского была его дочка Мария (Мура). Девочка умерла очень рано, в 11 лет после тяжелой болезни. После ее смерти Корней Иванович практически завершил творческую деятельность.

Как передает образовательный портал «Мел», все основные хиты Чуковского, такие как «Мойдодыр», «Тараканище», «Айболит», «Котауси и Мауси», «Чудо-дерево», — плод вдохновения Мурой. Из стихов, написанных для нее, был создан сборник «Муркина книга».

Девочка была без ума от стихов папы, многое из них знала наизусть. Корней Иванович обрел в ней прекрасную собеседницу и друга, которой можно было многое читать и с которой было невероятно интересно обсуждать произведения.

«Чуковщина»

Тем временем началось идеологические нападки на «вредные и буржуазные» сказки писателя. Зимой 1928 года в «Правде» опубликовали статью заместителя комиссара просвещения РСФСР Надежды Крупской. В материале она раскритиковала «Крокодил» Чуковского и заключила, что сказку нужно запретить детям.

Вовсю началась травля. Появилось понятие «чуковщина» и стало популярным мнение о том, что она негативно влияет на подрастающее поколение.

«Чуковский—писатель буржуазного направления. Но почему до сих пор так бесконтрольно, в таком большом количестве издаются и продаются его книги?», — говорилось в статье в одном из журналов.

Так, поэта перестали издавать, а оставшиеся тиражи по магазинам, библиотекам списали под макулатуру.

В ответ на критику Корней Иванович признал свои ошибки и пообещал «вместо глупых сказок» написать поэму «Веселая колхозия».

Однако ее автор так и не сочинил, да и вообще Чуковский больше почти не напишет ничего для детей: беда подступила в дом сразу же, в декабре 1929 года — Муру настигла страшная болезнь — костный туберкулез. Писатель винил себя за отречение от их общих сказок и думал, что малышка заболела, видя в этом возмездие за предательство личных взглядов.

Болезнь и смерть Муры

Костный туберкулез в те времена был практически неизлечим. Болезнь прогрессировала стремительно.

Летом 1931 года надежды на выздоровление не осталось. Девочке ампутировали глаз, ногу для избежания невыносимых болей.

В ночь на 11 ноября 1931 года Мурочка умерла в 11-летнем возрасте.

Литературные скандалы прекратились, Чуковского признали выдающимся детским писателем, его начали издавать многомиллионными тиражами. Но после смерти своей Мурочки Корней Иванович не нашел в себе силы и вдохновения написать еще что-то легендарное для детей.

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