«Телефоны недоступны»: что происходит с пропавшей экс-супругой Ефремова?

Фото: Личный архив Ксении Качалиной

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Актрису удалось найти. Она жива и здорова или есть проблемы?

Бывшая жена актера Михаила Ефремова, ныне отбывающего наказание в тюрьме за смертельное ДТП, Ксения Качалина пропала со всех радаров. Известно, что она давно ведет затворнический образ жизни и у нее проблемы с алкоголем. Актер всячески помогал ей, когда был на свободе, но сейчас по понятным причинам делать этого не может.

Бывшая Ефремова не отвечает даже на звонки родной матери. Пожилая женщина забила тревогу и обратилась за помощью к пранкеру Соряну, который живет неподалеку от пропавшей. Он рассказал порталу StarHit.ru о том, как навестил экс-супругу Ефремова.

«Наталья позвонила из Саратова и сказала: «Господи, что же делать, где моя дочь? Два года ее не видела, не слышала. Все телефоны у нее недоступны», — рассказал Сорян.

Пранкер смог пересечься с актрисой в подъезде ее дома. Выглядит она, по словам мужчины, значительно лучше, чем некоторое время назад. Она была дружелюбна к Соряну и рассказала ему, что не имеет при себе телефона, потому и не выходит на связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жизнь экс-супруги Ефремова оказалась под угрозой.