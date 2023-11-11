Проклятие Романовых: как лже-царица предрекла страшный конец царской династии

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Согласно легенде, жена самозванцев Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марина Мнишек отомстила царской семье за гибель своего сына страшным проклятием.

После страшной гибели своего сына в 1614 году польская авантюристка Марина Мнишек выдала фразу, ставшую пророческой для истории дома Романовых. Страшное предсказание висело над династией свыше 300 лет. Последней жертвой «кровавых» слов суждено было стать семье Николая II. Об этом рассказало издание MarieClaire.ru.

Спустя год после коронации Михаил Федорович Романов дал приказ вернуть в Москву Марину Мнишек, которая пряталась в Астрахани вместе с трехлетним сыном, боясь расправы. После тщательных допросов у нее отобрали сына, но пообещали, что с мальчиком ничего не сделают.

Но оказалось, что у Михаила Федоровича были совсем другие намерения. В июле 1614 года сына Мнишек привели на Болотную площадь, на публичную казнь. В истории эта расправа считается одной из самых жестоких: веревка оказалась чересчур большой толщины и никак не могла затянуться на худенькой шее ребенка. Конец страданиям трехлетнего Ивана пришел лишь через несколько часов.

Марина Мнишек, узнав о случившемся, буквально озверела от горя. Простить такого злодеяния царю она, разумеется, не сумела до конца жизни. И перед тем как свести счеты с жизнью, она прокляла весь род Романовых.

«Вы начали свое правление со смерти невинного ребенка — смертью невинных детей вы его и завершите», — такие страшные слова сказала наполненная горем Мнишек, гласит легенда.

Члены царской семьи не хотели верить в проклятие Марины Мнишек

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Это проклятие много лет не воспринимали всерьез даже сами представители царской семьи. Смерть Михаила Федоровича связали с неизвестным недугом, гибель почти всех детей его наследника Алексея объяснили жизненными обстоятельствами.

Лишь один сын Алексея, Петр Алексеевич, доживший до зрелого возраста, решил выяснить, в чем причина всех бед династии Романовых. Он обратился к старцу, который владел даром предсказания по ладони человека. Петр протянул ему свои руки, ясновидящий тотчас сказал ему: «Маленький мальчик. Повешенный. Его тень за тобой».

Отмечается, что о легенде о мистическом проклятии Марины Мнишек никогда не указывали в исторических документах, летописях и личных письмах династии. А Николай Александрович, которому было суждено стать последним русским императором, знал о проклятии с детства.

Ранее 5-tv.ru писал, что связывает Карла III с царской династией Романовых.