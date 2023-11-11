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Дворяне никогда бы не назвали так свою дочь. Но вот у современных родителей другое мнение. Как молодые папы и мамы называют своих детей?

Высшие сословия на Руси и в царской России отказывались называть своих дочерей определенными именами. Такая тенденция появилась после Крещения. Языческие имена стали постепенно уходить на второй план, а позже и вовсе от них отказались. Но теперь ситуация приняла иной оборот. И часто родителя называют своих детей древними именами. Об этом рассказал портал Marie Claire.

Василиса

Среди дворян этом имя было не в почете. Но сейчас молодые родители все чаще так называют своих дочерей. Как правило, у Василисы огромный запас энергии. Она очень нежная и чувственная, поэтому многие мужчины пытаются добиться девушку с таким именем. Василиса прорывная карьеристка, а также порядочная семьянинка.

Алена

С первого взгляда Алена кажется легкомысленной. Но пообщавшись с ней подольше становится ясно, что серьезность девушки с таким именем всегда позволяет ей держаться на плаву. Алена фокусируется на собственных достижениях и привыкла верить в себя.

Анфиса

Эта девушка нежная, но в тот же момент сильная и ответственная. Анфиса создана для достижения невероятных высот. К ней всегда приковано все внимание. Также она всегда следует своим принципам и готова найти выход даже из самой сложной ситуации.

Варвара

Носительница этого имени славится своей добротой, искренностью и безграничным обаянием. Она умеет мыслить здраво даже в самой критической ситуации. Еще Варвара интересный собеседник. Ведь она постоянно учится. Поэтому Варвара может похвастаться своей эрудицией.

Лада

Сама по себе Лада очень мягкая и вежливая. Но если ее разозлить, то стоит ждать беды. Ведь она готова отомстить каждому обидчику. Лада активная и инициативная. Это позволяет ей достичь невероятных высот в работе.

Также носительнице этого имени постоянно везет. Ее буквально преследует удача. Лада не привыкла жить прошлым и не особо задумывается о будущем. Она существует в потоке и плавно движется по нему.

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