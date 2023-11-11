«Продукт глобального потепления»: какой будет зима в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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В некоторых регионах страны температура будет выше нормы. Где именно?

Уже совсем скоро придет зима. В регионах России она ожидается в конце ноября. В этом году она будет теплее и мягче, чем в предыдущем. Об этом сказал климатолог Николай Терешонок информационному агентству URA.RU.

«Зима должна подойти к концу ноября. Во второй половине ноября уже будет периодически выпадать и таять снежок. Это ожидается в средней полосе. А чуть севернее — Кострома и так далее — там уже, скорее всего, не будет таять. Во второй половине ноября можно ожидать более крепкие морозы», — сказал климатолог.

В Москву зима также придет в конце ноября. Ожидается, что в 20-х числах снежный покров устоится и накроет город.

Специалист подчеркнул, что зима будет похожа на питерскую. Синоптики ожидают до -20 градусов. Также погода будет чередоваться между мокрыми осадками и морозами. Много снежного покрова стоит ждать в средней полосе. В основном более теплая зима, чем обычно будет в Москве, Сибири и на Урале.

«Почва, как правило, не промерзает. Из-за этого частично выпревают озимые зерновые. Растения продолжают дышать. За счет этой высокой температуры они погибают. На севере появляется все больше клещей, так как там становится теплее. В южных регионах, типа Черноморского побережья, и в зимний период частенько бывают сильные наводнения из-за обильных осадков. Это все тоже продукт глобального потепления», — отметил Терешонок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптик Вильфанд призвал россиян запастись теплой одеждой.