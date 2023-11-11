«С признаками разложения»: как умирала Наталья Назарова

Фото: Кадр из х/ф "Любимая женщина механика Гаврилова", реж. Пётр Тодоровский, 1981 г.

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Актриса покидала этот мир медленно и мучительно. Что с ней происходило?

В марте прошлого года не стало актрисы Натальи Назаровой. Издание KP.RU рассказало, как умирала звезда советского кино.

Оказалось, что тело актрисы две недели пролежало в ее маленькой квартире на окраине Москвы. Назарова почти никогда не покидала дом. Но в один момент соседи забили тревогу. Дело в том, что по подъезду стал распространяться мерзкий запах. В эфире одного из федеральных каналов жительница дома рассказала про то, как обнаружили труп.

«Вызывали сотрудников ЖЭКа, вскрыли. Она в ванной, уже с признаками разложения», — сказала женщина.

Издание предположило, что 72-летняя актриса могла упасть головой и долго и мучительно уходить из жизни. Ведь никто не мог ей помочь.

Похоронами Назаровой занялись только племянница и подруга. Актрису кремировали в Туле, потому что там это сделать дешевле. А похоронили в одной могиле с матерью на Домодедовском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла советская актриса Райма Абдубачаева.