«Прямо в лицо»: опубликовано последнее перед госпитализацией интервью Соломина

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Артист рассказал о своей работе с отечественными и японским режиссерами.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин перед госпитализацией рассказал, как на него повлияла работа с Игорем Ильинским, Борисом Бабочкином и Михаилом Жаровым. Поделился об этом он в беседе с газетой KP.RU.

«Вот какое дело: они были жесткими и требовательными по отношению к руководству. И даже к самому высокому. Особенно Ильинский. Но знаете, они никогда не бравировали ни орденами, ни званиями. И всегда были очень добры к молодым. И у них мы учились, учились, учились», — рассказал Соломин.

Он также поделился о своей работе с японским режиссером Акирой Куросавой, который утвердил артиста без проб на роль Арсеньева в «Дерсу Узала». Выбор пал на Соломина пал после того, как кинодеятель увидел фото артиста и его игру в фильме «Адъютант его превосходительства». При этом отпускать на полгода из Малого театра Юрия Мефодьевича не хотели. Уговорить руководство пытался даже директор «Мосфильма», но тот ни в какую. Однако в потом пришлось отпустить Соломина, посколько проект с Куросавой был очень важен для престижа СССР.

Сложности возникли и внутри театра. Дело в том, что в момент утверждения на роль в японском проекте Соломин играл в одной постановке Игоря Ильинского с актрисой Еленой Гоголевой. Когда же та узнала, что придется стоять на сцене без Юрия Мефодьевича, то отказалась от роли, хотя после долгих уговоров согласилась вернуться.

«Вот такие были раньше старики! Ильинский, Бабочкин, Хохряков, Жаров… И я воспитан ими. Поэтому когда я бываю злым, то говорю все прямо в лицо, как они учили», — подчеркнул Соломин.

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Почти неделю артист Юрий Соломин находится в реанимации. 6 ноября художественный руководитель Малого театра собирался на работу, но до места так и не доехал — упал во дворе собственного дома. Его экстренно госпитализировали, врачи диагностировали у артиста инсульт. При этом 9 ноября врачи обнаружили у Соломина нарушения мозгового кровообращения, а также проблемы с речью и голосом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации народной артистки РФ Раисы Максимовой в одну из московских больниц.