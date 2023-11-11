«Чтобы долго прослужила»: за что Вячеслав Макаров готов отдать большие деньги
Вячеслав Макаров: мужчина должен носить дорогие часы, обувь и духи
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Артист рассказал, что должно быть в гардеробе каждого мужчины. И на какие вещи, по его мнению, нельзя скупиться.
Артист Вячеслав Макаров заявил, что мужчина должен носить дорогие часы и обувь, а также пользоваться хорошим парфюмом. Такое признание он сделал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».
«Если я покупаю обувь, она должна быть качественная, дорогая, чтобы она мне долго прослужила, потому что обувь мы носим каждый день в большинстве своем. На мужчине должна быть дорогая обувь, дорогие часы и, конечно же, парфюм», — заявил Макаров.
Шоумен также раскрыл свои любимые бренды. Оказалось, что Макарову очень нравится итальянский бренд, основателем которого является Сальваторе Феррагамо, за совмещение классики и спортивного стиля. Кроме того, он любит и российские бренды.
При этом ему не важно, кто именно произвел ту или иную вещь. Если предмет гардероба понравился, то знаменитость его приобретает.
По словам Макарова, его стихия — воздух. Поэтому к каким-то бытовым вещам, вроде дорогих брендов, он относится равнодушно. Его больше интересует нематериальная сторона мира.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макаров не против сняться в эротических сценах. Однако у него есть ряд важных требований.