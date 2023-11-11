Средства ПВО перехватили два беспилотника над Смоленской и Московской областями

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Попытка атаки была успешно пресечена.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка атаки киевского режима.

Как сообщили в Минобороны РФ, 10 ноября около 23:00 по московскому времени над территорией Смоленской и Московской областей были перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа.

До этого, 9 ноября, силы ПВО обнаружили и уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун».