Средства ПВО перехватили два беспилотника над Смоленской и Московской областями
Виктория Алакоз 14 0
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Попытка атаки была успешно пресечена.
Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка атаки киевского режима.
Как сообщили в Минобороны РФ, 10 ноября около 23:00 по московскому времени над территорией Смоленской и Московской областей были перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа.
До этого, 9 ноября, силы ПВО обнаружили и уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун».
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