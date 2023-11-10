Минюст внес политика Александра Малова* в реестр иноагентов

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Кто еще пополнил список?

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов политика Александра Малова* и журналиста Сергея Колдобского*. Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

Уточняется, что Малов распространяет недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике. Колдобский является корреспондентом иностранного интернет-издания, а также сотрудничает с изданием, которое включено в реестр иноагентов. Журналист осуществляет действия, направленные на формирование негативного образа РФ.

Также в реестр включены проект «Гроза»* и интернет-источник «Кедр.медиа»*.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минюст внесл в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова*.

* — признан иноагентом в РФ