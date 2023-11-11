Не всегда на пользу: чем опасен бесконтрольный прием БАДов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Многие люди для поддержания здоровья приминают биологически активные добавки. Но иногда этим наносят вред организму.

БАДы — это источник веществ для восполнения потенциального пищевого дефицита. Но их бесконтрольное потребление может привести к отравлению организма.

К симптомам отравления БАДами относят

Аллергическую реакцию и сыпь;

Тошноту и рвоту;

Повышенную температуру, лихорадку;

Такие добавки могут привести к повреждению почек и печени, а также к нарушению работы сердечно-сосудистой системы. БАДами считаются витамины, минералы и аминокислоты. Перед их употреблением обязательно проконсультироваться со специалистом.

Также важно следить за уровнем макро- и микроэлементов в организме. Рекомендуется сдавать анализы на их содержание раз в полгода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что биологически активные добавки-жиросжигатели для похудения подходят далеко не всем и могут привести к поражению внутренних органов человека