Не всегда на пользу: чем опасен бесконтрольный прием БАДов

Виктория Алакоз 19 0

Бесконтрольный прием БАДов может привести к отравлению

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Многие люди для поддержания здоровья приминают биологически активные добавки. Но иногда этим наносят вред организму.

БАДы — это источник веществ для восполнения потенциального пищевого дефицита. Но их бесконтрольное потребление может привести к отравлению организма.

К симптомам отравления БАДами относят

  • Аллергическую реакцию и сыпь;
  • Тошноту и рвоту;
  • Повышенную температуру, лихорадку;

Такие добавки могут привести к повреждению почек и печени, а также к нарушению работы сердечно-сосудистой системы. БАДами считаются витамины, минералы и аминокислоты. Перед их употреблением обязательно проконсультироваться со специалистом.

Также важно следить за уровнем макро- и микроэлементов в организме. Рекомендуется сдавать анализы на их содержание раз в полгода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что биологически активные добавки-жиросжигатели для похудения подходят далеко не всем и могут привести к поражению внутренних органов человека

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