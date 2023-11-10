Запаситесь терпением: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 13 по 19 ноября.

Основная энергия недели с 13 по 19 ноября (Карта Таро — Тройка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Карта символизирует собой выбор и поиск «поезда решений». Напряженное время для любви. Большинство людей в этот период будут искать решение, как наладить коммуникации между людьми. В это время важно запастись терпением, не создавать между знакомыми дополнительного напряжения, не провоцировать конфликты.

Прогноз финансов недели с 13 по 19 ноября (Карта Таро — Влюбленные)

Фото: 5-tv.ru

Старший аркан «Влюбленные» символизирует о необходимости сделать правильный выбор. Речь в этом случает идет не только о выборе партнера, но и об инвестициях и о поиске гармонии. Главные критерии этого момента — нейтральность и стабильность. Старайтесь, чтобы во время принятия решений (особенно, если дело касается денег), любая идея была сбалансирована и взвешенна. Идеально, если в этот период вы приобрете для себя красивую вещь или наведете марафет. Эта неделя — лучшее время для вложений в себя.

Личная жизнь на неделю с 13 по 19 ноября (Карта Таро — Десятка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Эта карта говорит о том, что сейчас у людей нет энергии, которую они могут вложить в отношения и получить отдачу. Самое лучшее решение в этот период — не тратить свои ресурсы на поддержание связей, дайте себе время и возможность переждать этот неспокойный этап. Сильное включение в эту сферу неизбежно приведет к потере сил. Постарайтесь не выяснять отношения, а находиться в нейтралитете с окружающими и с собой.

Совет на неделю с 13 по 19 ноября (Карта Таро — Семерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Эта карта предупреждает о важности умения выстраивать границы в период с 13 по 19 ноября. Сейчас — лучшее время, чтобы обучиться этому ценному навыку. В этот период важно научиться отвечать отказом на те предложения, которые лично вам кажутся наименее выгодными. Страх в принятии решений породит новую волну проблем.

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