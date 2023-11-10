«Расчеты оказались неверными»: ожидания Запада насчет РФ разбились о суровую реальность

Фото, видео: REUTERS / Gleb Garanich; Личный архив Василия Дандыкина;5-tv.ru

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Недавно экс-начальник военного комитета НАТО Харальд Куята дал большое интервью про Украину. Можно ли считать его заявления подготовкой к завершению конфликта и поддержки Западом киевского режима?

Заявления экс-начальника военного комитета НАТО генерала Харальда Куята об Украине нельзя воспринимать как подводку к окончанию конфликта, однако в его словах есть много намеков. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«В конце концов, это могут быть какие-то намеки определенные. И это не первое такое заявление, не первое интервью. Ясно одно: то, на что рассчитывал Запад, и прежде всего США, а именно нанесение поражения России, все их расчеты оказались неверными», — прокомментировал эксперт.

Так, украинских боевиков вовсю обучают по натовским технологиям, но все их оружие и навыки оказались бессильны перед российской техникой и героизмом наших бойцов.

«Время не столь далекое еще все покажет. И приходит понимание того, что так будет происходить, потому что появляются такие интервью, такие репортажи, такие материалы, которых еще год назад не было. А сейчас это все появилось и оказалось, что, как бы ни выражались, а король голый», — отметил Дандыкин.

Экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил о фактическом провале так называемого контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Он отметил, что цель российских сил заключается не в удержании территорий любой ценой, а в уничтожении противника. Придерживаясь тактики, что нужно обезоружить врага, и тогда все остальное произойдет практически само по себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Скотт Риттер вынес Украине неутешительный приговор.