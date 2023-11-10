Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Владимира из Новокузнецка
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Фото, видео: 5-tv.ru
У мальчика детский церебральный паралич. Ему срочно необходимо дорогостоящее лечение.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем сюжета стал 12-летний Володя из Новокузнецка.
У мальчика - ДЦП. Операция и курс реабилитации нужны, как можно скорее. Все это стоит порядка миллиона рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, получилось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили 1 миллион 304 тысячи 568 рублей.
Большое вам спасибо!