Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Владимира из Новокузнецка

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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У мальчика детский церебральный паралич. Ему срочно необходимо дорогостоящее лечение.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем сюжета стал 12-летний Володя из Новокузнецка.

У мальчика - ДЦП. Операция и курс реабилитации нужны, как можно скорее. Все это стоит порядка миллиона рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, получилось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили 1 миллион 304 тысячи 568 рублей.

Большое вам спасибо!

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