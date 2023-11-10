Делегация МЧС России поделилась опытом со спасателями из Вьетнама

Фото, видео: www.globallookpress.com / xinhua; 5-tv.ru

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Наши страны активно обмениваются опытом, проводят совместные тренировки.

Технические новинки для ликвидации ЧП продемонстрировали во Вьетнаме. Огонь потушили за считанные минуты — помог пожарный робот, а спасатели примчались к месту ЧП на мотоциклах.

За учениями вьетнамских коллег наблюдал Александр Куренков. Глава МЧС России посетил Ханойский институт пожарной безопасности.

Наши страны активно обмениваются опытом, проводят совместные тренировки. Спасатели из Вьетнама приезжают учиться в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России — а именно в Москве и Подмосковье — в следующем году пройдут учения спасателей стран БРИКС. Об этом сообщил Куренков во время рабочего визита в ЮАР.

И в несколько непривычной для себя роли гостя уже понаблюдал за тренировками местных пожарных. В работе чрезвычайных ведомств стран БРИКС коллегам из разных стран есть что обсудить и чем друг друга удивить.