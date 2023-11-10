Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Армия Украины во главе с Владимиром Зеленским выпросила для себя достаточно оружия, чтобы показать его провал всем странам земного шара.

Каждое оружие, поставленное Вооруженным силам Украины (ВСУ) от США и стран НАТО, показало свою несостоятельность на поле боя. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules.

Неэффективность оружия Запада показало, по мнению Джонсона, уязвимость США. И это видел весь мир, подчеркнул он.

«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставила страны мира сказать: „Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-мм артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!“?», — отметил Джонсон.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

В Херсонской области пресечена попытка морпехов ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина в скором времени может вовсе оказаться без поддержки США. У Пентагона после поставок оружия киевскому режиму остался только миллиард долларов.