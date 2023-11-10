Смертельный перекус: в чем опасность чая с бутербродами

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Синдром крайне вреден для здоровья — особенно это касается пожилых людей с выявленными диагнозами.

Под «синдромом чая с бутербродом» понимается особая форма недоедания. Отдельная опасность при наличии этой еды в рационе представляет угрозу пожилым людям, особенно если у них уже есть проблемы со здоровьем и они не желают готовить себе полноценную пищу.

В результате их рацион состоит в основном из готовых продуктов, таких как бутерброды, крекеры и чай. Это приводит к нехватке белка, витаминов и минералов.

Чем чреват такой рацион?

Заслуженный врач России, академик РАН, терапевт Оксана Драпкина пишет в Telegram-канале, что употребление хлеба с колбасой или сыром может привести к снижению иммунитета, хрупкости костей, слабости и обморокам. С возрастом у большинства людей ослабевает чувствительность соответствующих рецепторов, поэтому еда может казаться менее привлекательной. Кроме того, уменьшается выработка слюны, что тоже может изменить восприятие.

«Синдром „чая с бутербродом“ — это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», — отметила Драпкина.

Ухудшение памяти и мышления может повлиять на способность человека ходить по магазинам, готовить еду и следить за количеством поглощаемой пищи. Если состояние прогрессирует до деменции, сформировать полноценное питание становится еще труднее.

Как избежать проблем со здоровьем?

Драпкина советует: идеально, если помимо сухпайка в рационе будут другие источники полезного перекуса. В частности, необходимо добавлять в рацион фрукты, овощи и орехи. Без них кости быстро теряют целостность, а иммунитет у организма становится более уязвимым для инфекций и вирусов.

Как справиться с «синдромом чая с бутербродами»?

Драпкина рекомендует почаще заходить в гости или приглашать к себе людей, находящихся в зоне риска. Периодически стоит напоминать близкому человеку о необходимости съесть порцию фруктов, овощей и орехов.

Также не помешает проконсультироваться с диетологом о необходимости приема поливитаминных комплексов или специализированного нутритивного питания.

Здоровье зубов в опасности?

Пожилые люди с отсутствием зубов или плохо подогнанными зубными протезами могут испытывать трудности с жеванием и глотанием пищи.

От здоровья зубов напрямую зависит здоровое пищеварение. Но употребление бутербродов совсем не способствует здоровью зубов и поддержанию необходимого уровня витаминов в организме.

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