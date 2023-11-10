Американский политолог о ситуации на Украине: «Зеленскому осталось две-три недели»

Политолог Беннетт: Зеленскому осталось недолго, как и говорил Куят

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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По мнению аналитика из США, победа России была очевидна с самого начала. На это же недавно указывал экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.

Украина с самого начала специальной военной операции была обречена на поражение. Об этом 5-tv.ru заявил американский политолог Скотт Беннетт.

Эксперт подчеркнул, что исход событий был понятен сразу же. Стоило только посмотреть на экономические показатели России и общее состояние Украины.

«Печально, что украинский гитлеровский диктатор Зеленский уничтожил примерно 500 тысяч молодых людей без необходимости. Печально, что Украиной руководит такой тираническое чудовище, поработившее свой собственный народ», — говорит Беннетт.

Аналитик отмечает, что Россия не нападала, а защищала территорию с русскоязычным населением от атак боевиков, которые терроризировали ее с 2014 года. При этом действия Украины в Донбассе Беннетт считает настоящим геноцидом.

Понимать, что поражение Украины является очевидным фактом, начинает и окружение Владимира Зеленского, отмечает политолог.

«В конце концов реальность догнала заблуждения и фантазии, которыми Соединенные Штаты опьянили украинское политическое руководство. Но теперь опьянение прошло. Теперь небо чистое, и они видят, что победы не будет. Есть только смерть, опустошение и потери», — добавил эксперт.

При этом Беннетт считает, что Зеленский, скорее всего, полностью потеряет власть в ближайшие две-три недели, так и не дождавшись поддержки своего окружения.

«Россия прочно возьмет Харьков и Одессу, установит российские флаги и включит их в состав республик, подобно Луганской и Донецкой. И я думаю, что именно так и надо поступать. Кусочек за кусочком, миля за милей, регион за регионом за регионом, поглощать области Украины, чтобы они были отдельными республиками, если они того пожелают. Но эти республики являются частью большой российской нации», — убежден политолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Скотт Риттер вынес Украине неутешительный приговор.