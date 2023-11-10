«Мохнатая дипломатия»: почему Китай забрал своих панд из США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency; ИЗВЕСТИЯ / ЗУРАБ ДЖАВАХАДЗЕ; Reuters / CCTV; 5-tv.ru

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Семейство животных в декабре вернется в Пекин — что это может значить для отношений между странами?

Китай забрал семейство панд из зоопарка США: маму, папу и трехлетнего детеныша. В мировой прессе начали писать, что Пекин делает это из-за напряженных отношений с Вашингтоном, однако представители зоосада уверяют, что настоящая причина всего лишь в возрасте животных — им пора возвращаться домой.

Что может означать для США то, что Китай забирает у них всех панд — это стандартная практика или в ситуации есть скрытый посыл? На эти вопросы 5-tv.ru ответил политолог Дмитрий Гусев.

«Панды — это национальное китайское восприятие. Они этих панд сдают в аренду по всему миру. И в какой-то момент они могут всегда этих панд забрать. Такие условия договора, такая их государственная политика. Этой политике не первый год, и все об этом знают давно», — объяснил эксперт.

Однако он видит в этом жесте другой скрытый смысл. По мнению политолога, то, что Китай забирает своих панд, говорит об утраченном доверии к Америке.

Пекин не считает Вашингтон своим стратегическим другом и партнером в мировой политике. Эксперт расценивает этот шаг таким образом, потому что самое дорогое, что есть у Китая — это панды, и они отдают их только тем, кому доверяют.

«Я расцениваю это как знак потери доверия в отношениях между США и Китаем. И, мне кажется, именно такой знак подают китайские власти во всем мире», — подчеркнул специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детенышу панды из Московского зоопарка исполнилось два месяца.