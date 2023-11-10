«Самая обаятельная и привлекательная»: что стало с главными актерами советской классики

Фото: Кадр из х/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Знаменитости из СССР прожили долгую жизнь — что потом произошло со звездами кинокартины?

Советский фильм «Самая обаятельная и привлекательная» вышел на экраны ровно 38 лет назад, 10 ноября 1985 года. Не один год прошел со съемок кинокартины — портал StarHit.ru рассказал, что стало с главными актерами картины.

Ирина Муравьева

Актриса сыграла роль Нади Клюевой в картине. Всю жизнь она прожила в счастливом браке с режиссером Леонидом Эйдлиным.

Но даже у этой пары случались проблемы. На съемках фильма «Карнавал» актриса получила травму и потеряла ребенка.

А в 2014 году из жизни ушел ее муж — и тогда рухнуло семейное счастье. Актриса даже захотела завершить карьеру, но благодаря поддержке близких и фанатов Муравьева смогла вернуться на сцену Малого театра.

Кадр из х/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Татьяна Васильева

В советской картине актриса сыграла сваху Сусанну, которая изменяла супругу. В жизни она повторила судьбу своей героини. Звезда была замужем за Анатолием Васильевым и несмотря на узы брака крутила роман с Георгием Мартиросяном.

«Отдыхала в Ялте, стою на пирсе, плывет человек: в чистом море, прямо ко мне. Выходит из пены Мартиросян. Только во сне такую красоту можно увидеть. Сказал, что ушел оттуда, там, мол, невозможно, и вернулся ко мне. Через несколько дней я развелась и тут же расписалась с ним», — рассказывала актриса.

Но позже «бумеранг» за измены вернулся — пошли слухи, что Мартиросян спит с другой девушкой. Однако он все опровергал, а затем Васильевой пришлось выгнать его за то, что он избивал ее и своего пасынка Филиппа.

Сейчас актриса блистает в театре. А вот в фильмах она не снималась уже давно.

Кадр из х/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Александр Абдулов

Актеру часто приходилось играть ловеласов. Такую же роль он исполнил и в «Самой обаятельной и привлекательной».

В реальной же жизни Абудлов был женат на коллеге по цеху Ирине Алферовой. Их брак продержался 17 лет, а потом он ушел из семьи без объяснения причины.

В 2007 актер нашел себе новую пассию. Но счастье длилось недолго — в том же году Абдулов перенес операцию на желудке.

Затем у него диагностировали рак легких. И уже 3 января 2008 года актер скончался — ему было 54 года.

Кадр из х/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Михаил Кокшенов

Кокшенов исполнил роль простоватого Леши Пряхина. Но в жизни актер, конечно, был гораздо умнее.

В 90-е он даже освоил режиссерское мастерство и начал снимать фильмы. Его перовой женой была стюардесса Нина Вокрош.

У пары родилась дочь Алевтина, но даже она не удержала брак. После разрыва актер не видел девочку десять лет.

Кадр из х/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Вторая жена актера мешала отцу и дочери воссоединиться. Но зато третья спутница смогла наладить контакт с Алевтиной. Поэтому папа и дочь смогли восстановить общение.

Несмотря на большое количество разводов, Кокшенов остался в хороших отношениях со своими женами. И когда актера настиг инсульт, у его постели собрались сразу три жены.

Но даже престольное внимание от любящих женщин не помогло Кокшенову. В 2020-м актер скончался в возрасте 83 лет.

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