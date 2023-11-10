Поролон или пластика? Откуда у Анны Хилькевич гигантская «пятая точка»

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Знаменитость хотела победить в номинации «Новые формы», но уехала домой в слезах.

Анна Хилькевич решила подчеркнуть новые формы для престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды». Однако ее наряд — леопардовое обтягивающее платье — модный эксперт и стилист Омар Байрамов посчитал слишком авангардным.

«Кто меня больше впечатлил своим авангардным видом — это Анна Хилькевич с ее невероятной деталью сзади», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

5-tv.ru

Стилист имел в виду явно увеличившуюся в размерах пятую точку звезды — на вид казалось, что она просто ненастоящая. Некоторые комментаторы заподозрили Хилькевич в использовании поролона.

Вероятно, так она хотела подчеркнуть свою фигуру. Дело в том, что звезда была в этот вечер номинирована на премию «Новые формы».

«Я понял, что хотела подчеркнуть Анна Хилькевич. Мы это увидели, у каждого своя реакция. Думаю, для этого был одет леопард, она хотела добиться эффекта „вау“ — она его добилась в той или иной категории», — отметил Байрамов.

Instagram* / annakhilkevich

Однако премию Хилькевич не выиграла — ее отдали Филиппу Киркорову, который в этом году кардинально преобразился. Неудача так расстроила актрису, что та уходила с премии в ужасном расположении духа, а ночью даже расплакалась.

«Не выиграла я премию короче. Стараешься-стараешься, пытаешься для людей все это сделать, а им пофигу», — пожаловалась Хилькевич в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Хилькевич ответила на слухи о своей беременности.

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