Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Можно ли надеяться, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский все-таки предпримут шаги для завершения боевых действий с Россией?

Конфликт на Украине завершится уже скоро, заявил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук он сравнил ситуацию в стране с забегом на 100 метров.

«Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», — сказал Ермак.

Он также заявил, что никому неизвестно, когда именно украинский конфликт завершится, но тем не менее это может произойти внезапно.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

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При этом в марте 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган организовал переговоры в Стамбуле для представителей России и Украины. Тогда даже почти было подписано мирное соглашение, но в какой-то момент Запад надавил на Киев. Экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят считает, что можно было бы предотвратить все произошедшее после визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона в апреле 2022-го на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Дмитрия Пескова, России важно достичь всех целей СВО на Украине.