«Хоть бы лед принесли»: беда произошла с Ольгой Бузовой в Китае

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

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Знаменитость получила травму в Поднебесной — какой вред был нанесен ее здоровью?

С певицей Ольгой Бузовой произошел инцидент в отеле во время поездки в Китай. Звезда поскользнулась на мраморном полу и повредила коленку, пишет издание 7Дней.ru.

Еще чуть-чуть — и она бы ударилась об стол головой, но обошлось малыми жертвами. Певица смогла сгруппироваться и защитить затылок, но вот ее нога пострадала.

Однако звезда «Дома-2» отметила, что это именно то колено, на котором у нее уже были травмы. Личные помощники Бузовой оказали ей первую помощь.

А вот сотрудники отеля просто стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Это очень сильно расстроило певицу.

«Поразили люди, которые работают в отеле! Ко мне подбежали мои девочки, мы как раз выезжали на съемку. А хостес так и стояли. Хоть бы лед принесли», — пожаловалась Бузова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузову высмеяли за странный танец на концерте.

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