Умерла советский космонавт Валентина Пономарева, ставшая дублером Терешковой

Фото: © РИА Новости / Борис Ельшин

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Она ушла из жизни несколько дней назад в возрасте 90 лет.

Советский космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В госкорпорации уточнили, что Пономарева, ставшая дублером первой женщины в космосе Валентины Терешковой, скончалась несколько дней назад — 8 ноября.

Известно, что прощание с Валентиной Пономаревой запланировано на 11 ноября в Доме космонавтов Звездного городка. Похороны пройдут на кладбище деревни Леониха Московской области.

Валентина Пономарева - советский летчик, космонавт-испытатель. © РИА Новости / Борис Ельшин

В 1963 году, когда Валентина Терешкова совершила исторический полет в космос, Пономарева перед этим проходила подготовку на космическом корабле «Восток-6». В группе также были Ирина Соловьева и Жанна Еркина. В июне Пономарева стала вторым дублером Терешковой.

Кроме того, она проходила подготовку по программе полета длительностью 10-15 суток с выходом в открытый космос. Однако полет не состоялся из-за закрытия программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 95 лет ушел из жизни американский астронавт Фрэнк Борман, командующий экипажем космического корабля «Аполлон-8», который в 1968 году совершил первый облет Луны.