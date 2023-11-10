«Сбыться главному не суждено»: почему Пахмутова так и осталась бездетной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Она не скрывала, что отсутствие наследников стало для нее горем.

Свой день рождения 9 ноября отметила Александра Пахмутова — народная артистка СССР, одна из самых талантливых российских композиторов. Ей исполнилось 94 года, но, к несчастью, в этот раз она встретила эту дату без любимого супруга.

Николая Добронравова, легендарного поэта и верного спутника пианистки, не стало совсем недавно — артист скончался 16 сентября. Супружеская пара провела вместе больше полувека: целых 70 лет Пахмутова и Добронравов прожили рука об руку, пишет издание dni.ru.

Однако, к сожалению, артисты так и не стали родителями. Поклонники довольно часто задаются вопросом, почему такая красивая и влюбленная друг в друга пара так и не обзавелась потомством.

Ни для кого не секрет, что данная тема для Пахмутовой стала болезненной и неприятной: Александра Николаевна всегда старалась избегать разговоров на тему материнства. Возможно, ответ на столь животрепещущий вопрос скрыт в стихах Добронравова.

«Мы до срока с тобой постарели. // Но печалит, пожалуй, одно: // Сколько было и планов, и целей, // Сбыться Главному не суждено. // Песнь песней свою ты не спела. // И все горше сегодня звучит: // „Не успел. Не успел. Не успела“. // Не об этом ли время горчит?» — писал Николай Николаевич.

Пахмутова не скрывала, что бездетность стала для нее горем. Неизвестно лишь одно — Александра Николаевна не спела «песнь песней» по ошибке молодости или же это личное несчастье артистки. В любом случае, у пианистки до сих пор есть люди, которые заботятся о ней и поддерживают в этот праздник.

Раннее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Пахмутовой после смерти Добронравова.