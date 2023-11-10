Что они делают с детьми? Зачем Украине школы в подземельях
На Украине начали строить подземную школу
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
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На Украине стали реализовывать новый проект — там решили начать строить подземную школу. Об этом сообщает издание URA.RU.
Объект возведут в поселке Коротыч Харьковской области. О решении объявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», — сказал чиновник.
Он отметил, что подземная школа сможет вместить в себя 500 человек. Цена такого проекта составит почти три миллиона долларов.
В подземной школе будут находится учебные классы, санитарные комнаты и автономное электроснабжение. Глава областной военной администрации заявил, что школа может выдержать прямое попадание ракеты С-300.
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