Что они делают с детьми? Зачем Украине школы в подземельях

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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От кого власти Незалежной решили прятать несовершеннолетних?

На Украине стали реализовывать новый проект — там решили начать строить подземную школу. Об этом сообщает издание URA.RU.

Объект возведут в поселке Коротыч Харьковской области. О решении объявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», — сказал чиновник.

Он отметил, что подземная школа сможет вместить в себя 500 человек. Цена такого проекта составит почти три миллиона долларов.

В подземной школе будут находится учебные классы, санитарные комнаты и автономное электроснабжение. Глава областной военной администрации заявил, что школа может выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Ранее 5-tv.ru писал, что четверть бомбоубежищ Украины оказались непригодными.