«До масштабов Чикатило»: зачем тюменский маньяк охотился за ушами вахтовиков

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Как поймали серийного убийцу, который выискивал своих жертв возле железнодорожного вокзала?

В Тюмени маньяк убивал мужчин, приехавших работать на вахту, и отрезал им уши. Об этом изданию URA.RU рассказал подполковник в отставке Евгений Бобов.

Убийца орудовал в Тюмени в конце 1990-х. О страшных преступлениях правоохранителям стало известно после того, как к ним обратился выживший чудом мужчина.

Он рассказал, что на железнодорожном вокзале они с другом познакомились с одним из местных жителей, и тот пригласил их к себе выпить. После застолья вахтовик уснул, а, когда проснулся, увидел, что его приятель уже мертв.

А убийца зачем-то переодел его в свой костюм и пытался отрезать уши топором. Мужчине удалось сбежать, он-то и рассказал силовикам жуткую историю — однако, когда те приехали на место, маньяк уже скрылся.

«Оперативники принялись осматривать дом. Решили начать с погреба. Взломав дверь, сотрудники милиции почувствовали резкий трупный запах. Видавшие виды силовики пришли в ужас, когда увидели его источник: на полу лежали отрезанные человеческие конечности», — вспоминает подполковник в отставке.

Тюменского маньяка поймали несколько дней спустя, когда он вернулся в дом за своими вещами. Бобов лично выезжал на задержание и помнит все в деталях.

«Мы встретились с ним практически тет-а-тет, только я был с автоматом, а он — нет. Я его сразу предупредил, что бежать бесполезно: будет открыт огонь на поражение. В тот момент я еще подумал — главное, что удалось вовремя его остановить. Не дать превратиться в маньяка масштабов Чикатило», — рассказывает Бобов.

Сопротивляться убийца не стал. Существует две версии дальнейшей судьбы маньяка: по одной, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, а, согласно второй, его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Также есть вероятность, что он вернулся в Тюмень.

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