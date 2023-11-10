«Повышает градус»: в Кремле оценили последние заявления Зеленского о конфликте

Песков: Зеленскому ничего не остается, как повышать градус своего красноречия

Фото, видео: REUTERS / Thomas Peter; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Украины считает, что сегодня компромисс для его страны неприемлем.

России сегодня важно достичь всех целей спецоперации на Украине, учитывая отказ киевского режима от решения конфликта дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о неприемлемости компромисса.

В Кремле подчеркнули, что Россия продолжает и будет продолжать спецоперацию, а многие заявления президента Украины так и не сбылись.

«Президент Зеленский и киевский режим отчаянно обещают военные успехи на поле боя. Обещают своим донорам. Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать. Зеленскому ничего не остается как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут», — указал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что властям Украины пора понять, что они не одержат победу. И чем раньше придет осознание, тем быстрее появятся предпосылки для урегулирования конфликта, добавил Песков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ не умеют правильно пользоваться немецкими танками Leopard, из-за чего могут вообще без них остаться.