В РФ могут ввести уголовную ответственность для добровольцев за правонарушения

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Речь идет о преступлениях совершенных в период мобилизации и не только.

В Госудуму внесен законопроект об уголовной ответственности за правонарушения, которые совершили участники добровольческих формирований в ходе выполнения боевых задач. Документ опубликован на базе нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований», — говорится в пояснительной записке.

Документ учитывает различия правового статуса военнослужащих и добровольцев при распространении на них статей УК РФ о преступлениях против военной службы. Вместе с тем предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают процессуальный порядок привлечения добровольцев к ответственности.

Указывается, что добровольцев следует привлекать за преступления, совершенные в период мобилизации, в военное время или в условиях ведения боевых действий.

Сейчас же участники таких формирований обеспечены вооружением, техникой и другими средствами, участвуют в боевых действиях наравне с ВС РФ. Однако они не несут уголовной ответственности за отказ от выполнения задач, утрату военного имущества, добровольную сдачу в плен.

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