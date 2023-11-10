«Исход понятен»: Скотт Риттер вынес Украине неутешительный приговор

Фото, видео: © РИА Новости / Иван Родионов; 5-tv.ru

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На Западе вновь признали поражение украинской армии в ходе «контрнаступления».

Экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил о фактическом провале так называемого контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил 5-tv.ru, что к генералу стоит прислушаться, ведь он говорит максимально правдивые вещи.

Риттер уверен, что Куят прекрасно понимает, в в какую сторону развивается вся система безопасности Европы и как на нее влияет Россия.

«Он говорит максимально правдивую вещь: Украина фактически проиграла войну. Это не значит, что она закончится завтра или даже в этом году — все еще много задач, которые нужно выполнить. Но исход войны уже понятен. Россия побеждает», — убежден эксперт.

При этом Риттер подчеркивает, что после победы России предстоит создать безопасную зону в новых регионах, восстановить там экономику и очистить от украинских боевиков.

«Я бы сказал так: чем дальше этот конфликт продолжается, тем больше становится очевидно, что его исход будет таким, каким его видит генерал Куят. Я очень рад, что Куят поднимает такие важные темы», — признается Риттер.

Также бывший разведчик отметил и тот факт, что многие до сих пор не хотят замечать очевидные проблемы Украины и «остаются слепы» в ее отношении. Однако стратегически Киев уже проиграл, констатировал Риттер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-начальник комитета НАТО заявил об огромных потерях ВСУ.